Полицейские застрелили женщину, подозреваемую в стрельбе в офисе YouTube

Женщина в темной одежде и в платке, которая предположительно устроила ранее стрельбу в штаб-квартире YouTube в американском штате Калифорния, была застрелена полицейскими.

Об этом сообщает местный телеканал MSNBC.

При этом местные медучреждения сообщают о пострадавших при стрельбе в офисе YouTube. В частности, больница города Станфорд сообщает, о пяти раненых. Главный офис Сан-Франциско также поступили несколько человек с огнестрельными ранениями из офиса YouTube. Информации о состоянии пострадавших к настоящему моменту не поступало.