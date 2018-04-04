Президент Украины Петр Порошенко учредил 4 июля День полиции Украины.

Так, глава государства отметил: «Я посоветовался с министром, и сегодня подписал указ о введении нового профессионального праздника — Дня полиции Украины 4 июля. У меня сказано, что перенос с 4 августа на 4 июля. Не перенос, а основание, так же, как мы с вами основали новую полицию».

Президент подчеркнул, что на сегодняшний день в этом подразделении несут службу 15 тыс. 500 молодых мотивированных сотрудников.

Порошенко уточнил: «Сегодня в этом подразделении несут службу 15,5 тыс. молодых мотивированных сотрудников, главная цель которых помогать и защищать людей, защищать мир и порядок на улицах украинских городов, сел и поселков».

Он напомнил, что три года назад было принято решение начать глобальные изменения в правоохранительной системе.

Также, он уточнил: «Окончательно сказать прощай милиции советского стиля — формируется новая украинская полиция».

Известно, что 4 августа 2015 года президент Порошенко подписал закон «О Национальной полиции».

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