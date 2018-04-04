Пресс-секретарь предвыборного штаба Путина вошел в руководство ВГТРК

Пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов назначен первым заместителем гендиректора ВГТРК, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

В пресс-службе ВГТРК уточнили, что Кондрашов будет курировать информационную политику холдинга.

Прежде у гендиректора ВГТРК Олега Добродеева был один первый заместитель — Антон Златопольский, он же гендиректор «России-1», уточняет «Интерфакс».

Напомним, с января по март текущего года журналист и телеведущий Андрей Кондрашов был пресс-секретарем избирательного штаба Владимира Путина. Кондрашов снял ряд документальных фильмов, в том числе «Крым. Путь на Родину» и «Путин».