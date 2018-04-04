Президенты РФ, Турции и Ирана хотят «принести мир в Сирию»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, иранский президент Хассан Роухани и президент России Владимир Путин, в среду 4 апреля, проводят саммит в Анкаре для обсуждения ситуации в Сирии, сообщает DW.

Лидеры трех стран высказались о важности шагов для того, чтобы сирийские беженцы и внутренне перемещенные лица смогли вернуться в Сирию.

Президент Ирана Роухани отметил, что контроль над сирийским районом Африн, удерживаемый турецкой армией вместе с союзниками, должен вернуться к сирийской армии.

Президенты РФ, Турции и Ирана также заявили, что будут продолжать сотрудничество, чтобы «принести мир и стабильность в Сирию».

В немецком МИД раскритиковали встречу в Анкаре. Статс-министр в МИД в Берлине Нильс Аннен назвал ее «саммитом войны» и напомнил, что все три страны задействованы в боевых действиях в Сирии.

В позициях Анкары, Тегерана и Москвы по конфликту в Сирии ранее наблюдались существенные различия — Турция поддерживала оппозицию, а Россия и Иран продолжают оказывать существенную поддержку президенту Сирии Башару Асаду.

С 20 января 2018 к активным боевым действиям в Сирии присоединилась и Турция, начав операцию «Оливковая ветвь» против сирийских курдов на севере страны, из-за чего подверглась массивную критику со стороны НАТО.

Новая фаза сирийского конфликта началась, поскольку никто из иностранных игроков не хочет мириться со статус-кво.