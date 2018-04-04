При взрыве в Ереване пострадали трое россиян

В ресторане быстрого питания сети «Бургер Кинг» в Ереване прогремел взрыв, в результате пострадали восемь человек, в их числе — трое граждан России, сообщает «Интерфакс».

Спикер парламента Армении, врач по специальности Ара Баблоян отметил, что состояние пострадавших стабильное, в ближайшее время их выпишут из больницы.

Как сообщает МЧС Армении, на кухне ресторана взорвался 20-килограммовый баллон углекислого газа. По данному факту возбуждено дело по п.2 ч.2 ст.279 УК Армении (выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинившие по неосторожности вред здоровью двух или более лиц).