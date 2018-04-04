Путин избавил Лондон от извинений из-за дела Скрипаля

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на итоговой пресс-конференции в Анкаре заявил, что России не нужны извинения Лондона из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля.

Со слов российского лидера, в ситуации с инцидентом в Солсбери и другими аспектами в международных отношениях Россия рассчитывает исключительно на «торжество здравого смысла»

Мы ничего не ждем. Мы ждем, что, в конце концов, здравый смысл восторжествует. И не будет международным отношениям наноситься такой ущерб, какой мы наблюдаем сегодня.

Ранее с аналогичной позицией выступил глава российского дипведомства Сергей Викторович Лавров. Он заявил, что не от Москвы зависит, как далеко могут зайти дипломатические войны из-за раздутого Британией «дела Скрипаля».