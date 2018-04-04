Путин подсчитал количество стран-производителей газа «Новичок»

Президент России Владимир Путин заявил, что вещество, отравившее Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, может производиться в 20 странах мира. На пресс-конференции по итогам визита в Турцию он рассказал, что обсуждал инцидент со своим коллегой Реждепом Эрдоганом, сообщает «Интерфакс».

«Мы вскользь затронули тему. Господин президент поставил вопросы на этот счет. Я ему изложил нашу позицию. Как вы знаете, я сам об этом инциденте узнал из СМИ. Хочу к этому только добавить — по данным международных экспертов, примерно в 20 странах мира могут производиться подобные нервно-паралитические вещества», — заявил Путин.

Глава государства также выразил удивление скоростью, с которой были выдвинуты обвинения по «делу Скрипаля», и напомнил заявление Скотланд-Ярда о необходимости не менее двух месяцев для полноценного расследования.

Владимир Путин сообщил, что 4 апреля «мы созываем сессию Исполкома международной организации по запрещению химического оружия для того, чтобы разобрать эту ситуацию самым подробным образом».

«Как минимум, мы поставили там двадцать вопросов для обсуждения. И надеюсь, что в ходе этой дискуссии будет поставлена окончательная точка в том, что произошло», — сказал Путин.

Президент добавил, что СК России продолжит расследование уголовного дела по факту отравления Скрипалей.