Путин: Похожие на «Новичок» вещества могут производить в 20 странах

Отравляющие вещества, похожие на «Новичок», могут производиться в 20 странах мира. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом, передают РИА Новости.

«По данным международных экспертов, примерно в 20 странах мира могут производиться подобные нервно-паралитические вещества», — сказал Путин.

Ранее глава британской лаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед заявил, что ученые не доказали происхождение «Новичка» из России.

Фото: politeka.net