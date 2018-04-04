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Путин получил удостоверение президента России


Добавлено: 04 апр 2018 в 01:30, Категория: Новости на сегодня
Путин получил удостоверение президента России

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова вручила российскому лидеру Владимиру Путину, одержавшему победу на выборах главы государства 18 марта, удостоверение президента России.

Комментируя прошедшие выборы, глава государства назвал их самыми прозрачными в российской истории: «По общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне. Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны».

Элла Памфилова рассказала главе государства, что проведение выборов обеспечили 97 тысяч избирательных комиссий, выборы проходили более чем на 97 тысячах избирательных участков, за рубежом работал 401 участок в 145 странах мира. Глава ЦИК также сообщила Путину, что уже подготовлен отчет о выборах, в котором содержится вся статистика.

«Мы поставили, вообще предложили и продумали многослойную систему фильтров, чтобы предотвращать, не допускать всякого рода нарушения. Это дало свои результаты. Поэтому действительно полагаю, что и выборы прошли беспрецедентно открыто, в мире аналогов нет», — отметила Памфилова.


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Добавлено: 04 апр 2018 в 01:30, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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