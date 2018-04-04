Путин поздравил Быстрицкую с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил актрису Элину Быстрицкую с днем рождения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Вас уважают коллеги, искренне любят зрители — за мастерство и удивительное обаяние, за верность своему призванию и яркий, самобытный талант, который Вы щедро дарите людям», — сказал Путин. Он пожелал Быстрицкой здоровья, успехов и благополучия.

Сегодня актриса театра и кино, народная артистка СССР Элина Быстрицкая отмечает 90-летний юбилей. Всесоюзную известность актриса получила после роли Аксиньи в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон» (1957-1958). Всего Быстрицкая исполнила роли более чем в 20 кинокартинах и сериалах.

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