Путин рассказал об ожиданиях России в связи с «делом Скрипаля»

Россия ждет торжества здравого смысла в деле с отравлением в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

На вопрос журналиста, ждет ли Россия официальных извинений со стороны Великобритании из-за отсутствия доказательств причастности Кремля к инциденту в Солсбери, Путин заявил:

«Мы ждем, что здравый смысл в конце концов восторжествует и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб, который мы наблюдаем за последнее время. Это касается не только этого дела покушения на Скрипаля, это касается и всех других аспектов международных отношений».

Глава государства призвал «вставать в рамки здоровых политических процессов, основанных на нормах международного права». В этом случае, по его словам, «обстановка в мире станет более стабильной и прогнозируемой».

4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания на скамейке в Солсбери. С тех пор оба находятся в больнице, Сергей Скрипаль — в коме, Юлия пошла на поправку.

По версии британских властей, за отравлением стоят российские спецслужбы, а для попытки убийства использовалось редкое химоружие — нервно-паралитический яд серии «Новичок» российской разработки. В России отвергают эти обвинения.

Взаимодействие российских и британских властей по этому поводу не ведется, заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«От любых контактов с Россией на любом уровне Великобритания инициативно, официально и даже публично отказывается. При этом делает все, чтобы восприятие в общественности этой ситуации было таким, что отказывается от взаимодействия российская сторона», — цитирует ее РИА Новости.