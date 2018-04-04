Путин заявил о разгроме ИГ в Сирии и новых вылазках группировки

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ) разгромлена на территории Сирии, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.

«В этом году в центре нашего внимания… перспективы развития ситуации на Ближнем Востоке после разгрома ИГИЛ в Сирии», — говорится в приветствии Путина участникам московской конференции по международной безопасности, которое зачитал секретарь Совбеза Николай Патрушев (цитата «Интерфакса»).

При этом глава государства отметил, что, «несмотря на свое военное поражение, эта террористическая группировка сохраняет значительный деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различных странах и регионах мира» (цитата РИА Новости).

По словам Путина, «большую опасность представляют и другие экстремистские структуры».