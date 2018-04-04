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Решение конфликтов устранит проблему беженцев во всем мире — Путин


Добавлено: 04 апр 2018 в 17:30, Категория: Новости на сегодня
Решение конфликтов устранит проблему беженцев во всем мире — Путин

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что с проблемой беженцев сталкивались многие страны, однако решить ее можно только урегулированием конфликтов.

Путин согласился, что Турция испытывает большую нагрузку из-за наплыва сирийских беженцев, однако данная проблема не является уникальной. В качестве примера он привел беженцев из Палестины, которых приняли многие страны мира, напомнил, что Россия также принимает беженцев из Украины. Российский лидер объяснил, что проблема беженцев неизбежна, если не решать конфликты.

«Нужно решать конфликты — тогда не будет беженцев», — резюмировал итоги трехсторонней встречи в Анкаре президент Путин. 


Материалы по теме:

Анкара призвала ЕС не считать Турцию «лагерем беженцев»
Путин рассказал о наплыве сирийских беженцев в Турции
Меркель: в вопросе распределения беженцев сделан первый шаг
Владимир Путин: «Если бы Россия не поддерживала Сирию, ситуация там была бы намного хуже»
Добавлено: 04 апр 2018 в 17:30, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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