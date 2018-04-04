Родственница Юлии Скрипаль собралась забрать ее в Россию

Племянница отравленного в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Виктория намерена вывезти на родину его дочь Юлию Скрипаль. Об этом она сообщила в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

«На данный момент у меня есть одна задача: полететь туда и забрать Юлию, хотя бы Юлию. Про Сергея Викторовича — там все намного сложнее», — приводит слова Виктории Скрипаль РБК.

Она также отметила, что в деле с отравлением будет «держать нейтралитет» по отношению как к Великобритании, так и к России.

Кроме того женщина сообщила, что поддерживает связь с российским послом в Лондоне Александром Яковенко.

«Он будет меня непосредственно ждать, встречать [в Лондоне]. Мы с ним с прошлой пятницы поддерживаем связь. Это он мне помог с моим загранпаспортом», — приводит ее слова ТАСС.

4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания в английском Солсбери. За день до этого Юлия прилетела к отцу из России.

Уже месяц они оба находятся в больнице: Сергей Скрипаль в коме, Юлия — в стабильном состоянии, она может принимать пищу и говорить. По данным британских властей, Скрипали были отравлены химическим оружием, произведенным в России, — нервно-паралитическим веществом «Новичок». В совершении преступления подозревают российские спецслужбы. В России отрицают причастность к отравлению.