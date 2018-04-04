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Росалкоголь предложил запретить ИП торговлю пивом


Добавлено: 04 апр 2018 в 02:54, Категория: Новости на сегодня
Росалкоголь предложил запретить ИП торговлю пивом

Росалкогольрегулирование (РАР) предлагает запретить индивидуальным предпринимателям продажу пива. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на презентацию «Итоги деятельности в 2017 году и план работы РАР на 2018 год», в которой ведомство перечислило проблемы пивного рынка России и выдвинуло ряд предложений по улучшению ситуации.

В РАР полагают, что стабильности пивного рынка угрожают рост нелегального производства пивоваренной продукции, отсутствие полноценного контроля за легальным рынком, «несоизмеримо малая ответственность за нелегальное производство и оборот пивоваренной продукции».

В связи с этим ведомство предлагает, в частности, запретить ИП торговлю пивом — желающим продавать пивоваренную продукцию предлагается перерегистрироваться в юридические лица, ответственность которых за нелегальное производство и оборот в десять раз больше, чем у ИП.

Источник «Известий» в Росалкогольрегулирования заявил, что одновременно с этой мерой предлагается повысить для них ответственность за нелегальное производство и оборот пивоваренной продукции. В настоящее время КоАП РФ предусматривает за это наказание для юрлиц в виде штрафа до 100 тысяч рублей, а для индивидуальных предпринимателей — лишь до 10 тысяч рублей.


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Добавлено: 04 апр 2018 в 02:54, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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