Росалкоголь предложил запретить ИП торговлю пивом

Росалкогольрегулирование (РАР) предлагает запретить индивидуальным предпринимателям продажу пива. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на презентацию «Итоги деятельности в 2017 году и план работы РАР на 2018 год», в которой ведомство перечислило проблемы пивного рынка России и выдвинуло ряд предложений по улучшению ситуации.

В РАР полагают, что стабильности пивного рынка угрожают рост нелегального производства пивоваренной продукции, отсутствие полноценного контроля за легальным рынком, «несоизмеримо малая ответственность за нелегальное производство и оборот пивоваренной продукции».

В связи с этим ведомство предлагает, в частности, запретить ИП торговлю пивом — желающим продавать пивоваренную продукцию предлагается перерегистрироваться в юридические лица, ответственность которых за нелегальное производство и оборот в десять раз больше, чем у ИП.

Источник «Известий» в Росалкогольрегулирования заявил, что одновременно с этой мерой предлагается повысить для них ответственность за нелегальное производство и оборот пивоваренной продукции. В настоящее время КоАП РФ предусматривает за это наказание для юрлиц в виде штрафа до 100 тысяч рублей, а для индивидуальных предпринимателей — лишь до 10 тысяч рублей.