Россия и Таджикистан сняли взаимные ограничения на полеты

Россия и Таджикистан отменили все взаимные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

«Все ранее введенные ограничения сняты», — сообщили в министерстве.

Кроме того, будут добавлены четыре новых направления: Пермь — Душанбе, Жуковский — Куляб, Челябинск — Худжант и Краснодар — Худжант, отметили там.

Ранее таджикские власти не выдали разрешения «Уральским авиалиниям» на полеты в Душанбе и в Худжанд.

После этого Минтранс России запретил таджикской Somon Air выполнять перелеты в российские города.