Россия получила от ОЗХО лишь один ответ по существу о «деле Скрипаля»

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) по существу ответила только на один из отправленных Россией вопросов по «делу Скрипаля». Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на сообщение постпредства РФ при организации.

«Москва изучает предоставленные ОЗХО ответы по делу Скрипаля. Отмечается, что ОЗХО ответила по существу только на один вопрос», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия направила в адрес технического секретариата ОЗХО 13 конкретных вопросов о деталях расследования. Позже стало известно, что постпредство при организации получило ответы, но не стало их озвучивать, объяснив это их изучением.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин ранее утверждал, что Россия не примет результатов расследования организации, если в нем не будут участвовать российские эксперты.

«Насколько мы понимаем, мандат экспертов ОЗХО состоит только в том, чтобы проверить химический состав вещества, примененного в Солсбери, но без указания на страну принадлежности, без возложения какой-то ответственности. Это не их мандат, они этим не занимаются», — заявил он.