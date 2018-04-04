Россия получила от ОЗХО лишь один ответ по существу о «деле Скрипаля»

Показать меню
Актуально
Москва пригрозила Риге санкциями в ответ на дискриминацию русского языка в - 15:02 Москва пригрозила Риге санкциями в ответ на дискриминацию русского языка в Латвии Появились подробности о чуть несостоявшемся бое между военными США и РФ в Сирии - 15:10 Появились подробности о чуть несостоявшемся бое между военными США и РФ в Сирии Мон Дезир с нетерпением ждет встречи с Настей Ендальцевой - 15:21 Мон Дезир с нетерпением ждет встречи с Настей Ендальцевой "Северный поток-2" опасен для Европы, - "Народный фронт" - 15:30 Латвия запретила обучение на русском языке в средней школе - 15:37 Латвия запретила обучение на русском языке в средней школе Nikolskaya Gallery открылась в новом пространстве выставкой Насти Миро «Взгляд - 15:49 Nikolskaya Gallery открылась в новом пространстве выставкой Насти Миро «Взгляд на Восток» Автономные пусковые установки «Ярс» осваивают новые районы боевого - 15:51 Автономные пусковые установки «Ярс» осваивают новые районы боевого патрулирования Виктор Майгуров: считаю правильным возродить в биатлоне программу Прохорова - 15:58 Виктор Майгуров: считаю правильным возродить в биатлоне программу Прохорова Собянин: Проект для людей старшего поколения назвали «Московское долголетие» - 16:00 Собянин: Проект для людей старшего поколения назвали «Московское долголетие» Шойгу проинформировал о передислокации Каспийской флотилии в Каспийск - 16:01 Шойгу проинформировал о передислокации Каспийской флотилии в Каспийск ЦБ ускорит передачу Промсвязьбанка Петру Фрадкову - 16:34 ЦБ ускорит передачу Промсвязьбанка Петру Фрадкову Глава сети Vegas оценил перенос кинотеатров как нереализуемый - 16:35 Глава сети Vegas оценил перенос кинотеатров как нереализуемый Актер Мухтар Гусенгаджиев получил 22 года за педофилию - 16:35 Актер Мухтар Гусенгаджиев получил 22 года за педофилию ЦБ создаст Фонд непрофильных активов - 16:35 ЦБ создаст Фонд непрофильных активов Досрочные ЕГЭ по физике и биологии прошли без сбоев - 16:35 Досрочные ЕГЭ по физике и биологии прошли без сбоев Глава МЧС извинился перед родными погибших в «Зимней вишне» детей - 16:35 Глава МЧС извинился перед родными погибших в «Зимней вишне» детей Виктория Бекхэм успокоила капризничающую Харпер в аэропорту - 16:37 Виктория Бекхэм успокоила капризничающую Харпер в аэропорту
» » Россия получила от ОЗХО лишь один ответ по существу о «деле Скрипаля»

Россия получила от ОЗХО лишь один ответ по существу о «деле Скрипаля»


Добавлено: 04 апр 2018 в 13:58, Категория: Новости на сегодня
Россия получила от ОЗХО лишь один ответ по существу о «деле Скрипаля»

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) по существу ответила только на один из отправленных Россией вопросов по «делу Скрипаля». Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на сообщение постпредства РФ при организации.

«Москва изучает предоставленные ОЗХО ответы по делу Скрипаля. Отмечается, что ОЗХО ответила по существу только на один вопрос», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия направила в адрес технического секретариата ОЗХО 13 конкретных вопросов о деталях расследования. Позже стало известно, что постпредство при организации получило ответы, но не стало их озвучивать, объяснив это их изучением.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин ранее утверждал, что Россия не примет результатов расследования организации, если в нем не будут участвовать российские эксперты.

«Насколько мы понимаем, мандат экспертов ОЗХО состоит только в том, чтобы проверить химический состав вещества, примененного в Солсбери, но без указания на страну принадлежности, без возложения какой-то ответственности. Это не их мандат, они этим не занимаются», — заявил он.


Материалы по теме:

В Москве не стали раскрывать ответ ОЗХО на вопросы по отравлению Скрипаля
Россия объявит незаконным расследование «дела Скрипаля» без ее участия
Россия не признает результаты расследования «дела Скрипаля», — постпред при ОЗХО
Россия передала ОЗХО вопросы по делу об отравлении Скрипаля
Добавлено: 04 апр 2018 в 13:58, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Киевэнерго «прикрутило» отопление Нафтогазу

Киевэнерго «прикрутило» отопление Нафтогазу

«Ад Адов»: Сущенко передал из СИЗО рисунки, нарисованные чаем и шелухой

«Ад Адов»: Сущенко передал из СИЗО рисунки, нарисованные чаем и шелухой

В оккупированной Горловке партизаны избили боевиков: появились детали

В оккупированной Горловке партизаны избили боевиков: появились детали

ВСУ готовят диверсию против украинских журналистов: сводка о военной ситуации в ДНР за 2—3 апреля

ВСУ готовят диверсию против украинских журналистов: сводка о военной ситуации в ДНР за 2—3 апреля

Новости России
еще новости
Шойгу: Действия НАТО обнулили диалог по безопасности в Европе

Шойгу: Действия НАТО обнулили диалог по безопасности в Европе

Вспышки заболеваемости гриппом зафиксированы в 29 регионах РФ

Вспышки заболеваемости гриппом зафиксированы в 29 регионах РФ

Собянин рассказал студентам РГСУ о развитии Москвы

Собянин рассказал студентам РГСУ о развитии Москвы

Кадыров назвал главную задачу властей Чечни

Кадыров назвал главную задачу властей Чечни

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Максим Виторган сделал нежный снимок Ксении Собчак с их сыном Платоном

Максим Виторган сделал нежный снимок Ксении Собчак с их сыном Платоном

10 лет брака Бейонсе и Джей-Зи в цитатах — о любви, судьбе и изменах

10 лет брака Бейонсе и Джей-Зи в цитатах — о любви, судьбе и изменах

Лена Хромина не желает общаться с Сашей Черно

Лена Хромина не желает общаться с Сашей Черно

Возлюбленный Бритни Спирс Сэм Асгари признался ей в любви в Instagram

Возлюбленный Бритни Спирс Сэм Асгари признался ей в любви в Instagram

Новости политики
еще новости
Сделка РФ и Турции по С-400 нанесет серьезный удар по НАТО

Сделка РФ и Турции по С-400 нанесет серьезный удар по НАТО

Антирусские выходки Лукашенко не должны оплачиваться Россией

Антирусские выходки Лукашенко не должны оплачиваться Россией

Великобритания объявила о своем решении по поводу намеченного заседания ОЗХО

Великобритания объявила о своем решении по поводу намеченного заседания ОЗХО

Торговая война США и Китая полезна России лишь в заголовках СМИ

Торговая война США и Китая полезна России лишь в заголовках СМИ

Новости экономики
еще новости
Норвегия выделит Украине 3,6 млн евро

Норвегия выделит Украине 3,6 млн евро

Тихий ужас в Прибалтике: Россия перешла к заключительному контрудару по «главному доходу»

Тихий ужас в Прибалтике: Россия перешла к заключительному контрудару по «главному доходу»

Война дагестанских кланов за махачкалинский порт

Война дагестанских кланов за махачкалинский порт

Ничего личного: Москва асимметрично ответила Прибалтике на высылку российских послов

Ничего личного: Москва асимметрично ответила Прибалтике на высылку российских послов

Новости общества
еще новости
В Приамурском объединении ВВО идет подготовка к пожароопасному периоду

В Приамурском объединении ВВО идет подготовка к пожароопасному периоду

Государственные испытания истребителя Су-35С завершатся к концу года

Государственные испытания истребителя Су-35С завершатся к концу года

На Камчатке военнослужащие ТОФ приступили к ликвидации последствий мощного циклона

На Камчатке военнослужащие ТОФ приступили к ликвидации последствий мощного циклона

Сильнейшие военные инженеры ВВО вступили в борьбу на окружном этапе конкурсов «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут»

Сильнейшие военные инженеры ВВО вступили в борьбу на окружном этапе конкурсов «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут»

Происшествия
еще новости
В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Новости Украины
еще новости
«Депутат ОРДО» рассказал, сколько человек митинговали в поддержку «ДНР»

«Депутат ОРДО» рассказал, сколько человек митинговали в поддержку «ДНР»

Боевики стягивают под Луганск танки, пушки и «Грады»

Боевики стягивают под Луганск танки, пушки и «Грады»

Россия проводит военные учения вблизи стран НАТО

Россия проводит военные учения вблизи стран НАТО

США в качестве военной помощи выделят странам Балтии 170 млн долларов

США в качестве военной помощи выделят странам Балтии 170 млн долларов

Мировые новости
еще новости
В Москве вспыхнул пожар в торговом центре, в горящем здании могут оставаться люди

В Москве вспыхнул пожар в торговом центре, в горящем здании могут оставаться люди

Китай готов к торговой войне с США

Китай готов к торговой войне с США

Голодание может смягчить последствия химиотерапии, - ученые

Голодание может смягчить последствия химиотерапии, - ученые

Трамп заговорил о хороших отношениях с Путиным

Трамп заговорил о хороших отношениях с Путиным




Лента новостей
Капитан российского сейнера «Норд» доставлен в суд Украины - 13:59 Капитан российского сейнера «Норд» доставлен в суд УкраиныВ Москве загорелся ТЦ «Персей для детей» - 13:59 В Москве загорелся ТЦ «Персей для детей»Жертвой пожара в ТЦ Москвы стал один человек - 13:59 Жертвой пожара в ТЦ Москвы стал один человекРоссия получила от ОЗХО лишь один ответ по существу о «деле Скрипаля» - 13:58 Россия получила от ОЗХО лишь один ответ по существу о «деле Скрипаля»В Приамурском объединении ВВО идет подготовка к пожароопасному периоду - 13:51 В Приамурском объединении ВВО идет подготовка к пожароопасному периодуХоккеистки "Торнадо" разгромили сборную Свердловской области в матче ЖХЛ - 13:45 Хоккеистки Антирусские выходки Лукашенко не должны оплачиваться Россией - 13:38 Антирусские выходки Лукашенко не должны оплачиваться РоссиейВ «Европейском» открылся ресторан «У dяdи Макса» - 13:35 В «Европейском» открылся ресторан «У dяdи Макса»Китай готов к торговой войне с США - 13:23 Китай готов к торговой войне с СШАСРОЧНО: В Москве горит детский торговый центр (ФОТО, ВИДЕО) - 13:21 СРОЧНО: В Москве горит детский торговый центр (ФОТО, ВИДЕО)Великобритания объявила о своем решении по поводу намеченного заседания ОЗХО - 13:16 Великобритания объявила о своем решении по поводу намеченного заседания ОЗХО10 лет брака Бейонсе и Джей-Зи в цитатах — о любви, судьбе и изменах - 12:52 10 лет брака Бейонсе и Джей-Зи в цитатах — о любви, судьбе и изменахВАЖНО: Китай вводит 25%-ную пошлину на сотню американских товаров - 12:44 ВАЖНО: Китай вводит 25%-ную пошлину на сотню американских товаровЛена Хромина не желает общаться с Сашей Черно - 12:36 Лена Хромина не желает общаться с Сашей Черно
Последние новости
Максим Виторган сделал нежный снимок Ксении Собчак с их сыном Платоном - 14:49 Максим Виторган сделал нежный снимок Ксении Собчак с их сыном Платоном Николай Ярович назначен главным тренером архангельского бендийного клуба "Водник" - 14:42 Николай Ярович назначен главным тренером архангельского бендийного клуба Минфин увеличит закупки валюты в апреле - 14:38 Минфин увеличит закупки валюты в апреле В Таганроге задержан подозреваемый в массовом отравлении таллием - 14:38 В Таганроге задержан подозреваемый в массовом отравлении таллием Генштаб ВС РФ обвинил США в попытке создания квазигосударства в Сирии - 14:37 Генштаб ВС РФ обвинил США в попытке создания квазигосударства в Сирии Счетная палата сообщила о неисполнении сроков строительства ЦКАД - 14:37 Счетная палата сообщила о неисполнении сроков строительства ЦКАД Два редких вида кенгуру поселятся на новом острове - 14:37 Два редких вида кенгуру поселятся на новом острове Космический телескоп Хаббл разглядел звезду в девяти миллиардах световых лет - 14:37 Космический телескоп Хаббл разглядел звезду в девяти миллиардах световых лет Сделка РФ и Турции по С-400 нанесет серьезный удар по НАТО - 14:28 Сделка РФ и Турции по С-400 нанесет серьезный удар по НАТО В Москве вспыхнул пожар в торговом центре, в горящем здании могут оставаться люди - 14:23 В Москве вспыхнул пожар в торговом центре, в горящем здании могут оставаться люди «Депутат ОРДО» рассказал, сколько человек митинговали в поддержку «ДНР» - 14:09 «Депутат ОРДО» рассказал, сколько человек митинговали в поддержку «ДНР» Похороны Михаила Угарова пройдут 5 апреля - 14:00 Похороны Михаила Угарова пройдут 5 апреля Шойгу: Действия НАТО обнулили диалог по безопасности в Европе - 14:00 Шойгу: Действия НАТО обнулили диалог по безопасности в Европе
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"