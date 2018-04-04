Россия проводит военные учения вблизи стран НАТО

Россия проводит ракетные испытания над экономической зоной Латвии в Балтийском море.

СМИ сообщают:"После объявления Россией ракетных испытаний, министерство обороны Латвии попросило предоставить как можно больше информации об испытаниях, в том числе о том, какие ракеты будут испытаны и какие меры будут предприняты для обеспечения безопасности».

При этом российские военные заявили, что запланированные пуски являются частью масштабных военных учений и во время их проведения будут приняты все меры безопасности.

В то же время Россия не раскрыла информацию о типах ракет, которые планируется использовать. Пуски запланированы на 4–6 апреля.