Россия ускорила поставку С-400 в Турцию

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились перенести поставку ЗРК С-400 с первого квартала 2020 года на июль 2019 года. Об этом в Twitter сообщил заместитель министра оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Мы перенесли в соглашении, подписанном с Россией, дату поставки системы S-400, новая дата — июль 2019 года», — сообщил он.

S-400 sistemi temini i?in Rusya ile imzalanan s?zlesmedeki teslimat tarihini ?ne ?ekerek Temmuz 2019 tarihine ald?k.

— Ismail Demir (@IsmailDemirSSM) 3 апреля 2018 г.

Контракт на поставку ЗРК С-400 был подписан Реджепом Эрдоганом в декабре 2017 года, уточняет Анатолийское агентство. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал, что речь идет о поставке четырёх дивизионов С-400 на общую сумму около 25 миллиардов долларов.