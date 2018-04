Руни Мара поддержала своего возлюбленного Хоакина Феникса на премьере фильма "Тебя никогда здесь не было"

Хоакин Феникс и Руни Мара

Вчера, 3 апреля, в Нью-Йорке состоялась премьера фильма "Тебя никогда здесь не было" (You Were Never Really Here), главную роль в котором исполнил Хоакин Феникс. Поддержать своего 43-летнего возлюбленного пришла и 32-летняя Руни Мара.

Пара, не особо афиширующая свои отношения, и на этот раз вела себя достаточно сдержанно — никаких объятий, поцелуев или нежных проявлений чувств на публике. Видно, что повышенное внимание общественности им не сильно по душе.

Для премьеры актер выбрал черно-белый образ: джинсы, рубашку, которую он не стал заправлять, галстук, куртку-бомбер и так сильно любимые им кеды. Мара же была одета под стать своему ухажеру. Белая шелковая блузка и черные брюки — таким был ее выбор.

Напомним, что впервые о романе пары заговорили чуть больше года назад, когда на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля они не отходили друг от друга и вместе ушли с мероприятия.