«Русское анальное вмешательство»: губернатор из США жалуется на болезненную процедуру

Губернатор штата Арканзас Майк Хаккаби (на фото) пожаловался на неприятную процедуру обследования кишечника, которую проводил русский врач.



Об этом он написал в социальной сети, уточнив, что стоит называть «русским вмешательством»:

«На днях прошёл колоноскопию. Доктор у меня был русский. Вот я это понимаю — русское вмешательство! Меня ввели в наркоз тем же препаратом, что использовал Майкл Джэксон. Так что вышел я из больницы лунной походкой!»

В злободневном юморе губернатору Хаккаби не откажешь: о так называемом русском вмешательстве в выборы в Штатах слышно отовсюду.

Колоноскопия — медицинский эндоскопический диагностический метод, во время которого врач осматривает и оценивает состояние внутренней поверхности толстой кишки при помощи эндоскопа. Проводится для выявления онкологических заболеваний и других патологий кишечника.

Майкл Джэксон умер в 2009 году в результате передозировки лекарственных препаратов, в частности пропофола. Лунная походка — знаменитое танцевальное движение, скользящая походка, ставшая визитной карточкой исполнителя.