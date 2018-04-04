Савченко из СИЗО предложила украинцам план политических реформ

Украинский народный депутат Надежда Савченко, ранее арестованная по обвинению в подготовке теракта в Верховной Раде, опубликовала в Facebook план реформирования политической системы государства.

Савченко предложила провести перепись населения Украины, начать паспортизацию населенных пунктов и инвентаризацию ресурсов. Она также предложила изменить избирательную систему, разрешив украинцам выбирать региональных руководителей полиции и председателей судов.

«Почему эта концепция так нужна украинцам? Потому, что она основывается на природном укладе — мировоззрении украинцев с давних времен и на реальной демократии, а не на той, которую создали политики современности», — написала Савченко.