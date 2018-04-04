Счетная палата сообщила о неисполнении сроков строительства ЦКАД

Государственная компания «Автодор» и подрядчики существенно отстают от графика строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), которая пройдет по ближнему Подмосковью и Новой Москве.

К такому выводу пришла Счетная палата по результатам проверки строительства. По данным ведомства, сдать ЦКАД в 2018 году не удастся.

Кроме того, с 2013 года, когда проект был утвержден, на 13,5 млрд рублей увеличилась стоимость строительства — до 313,27 млрд рублей.

Изъятие земель для строительства магистрали было перенесено на 2018-2019 годы.