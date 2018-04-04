Сделка РФ и Турции по С-400 нанесет серьезный удар по НАТО

По информации портала «ЭКОНОМИКА сегодня» поставка зенитно-ракетных комплексов С-400 российского производства в Турецкую Республику на сегодняшний день является важнейшим событием в военно-политическом мире.Отмечается, что на сегодняшней встрече президентов РФ и Турции освещались и решались вопросы по взаимовыгодному сотрудничеству в рамках поставок в Турецкую Республику комплексов С-400. Реальное время совершения сделки было назначено на июль 2019 года. Такие ранние сроки свидетельствую о том, что Анкара действительно нуждается в российском вооружении, потому как на встречах ранее оговаривались более поздние сроки.В недавнем времени были проведены переговоры с американцами по аналогичным комплексам Patriot. Турецкая стороны пыталась заключить некие договорённости, однако американцам турецкий подход совершенно не понравился, потому как турками было выдвинуто требование о том, чтобы весомая часть заказа была собрана на производственных площадях Турции.Для США это крайне особенная статья экспортных отношений, потому как весь объем вооружения, который поставляется американцами в НАТО, в конечном счете и дает гарантию существования такого союза.В рамках НАТО применяется «палочная дисциплинарная система», которая подразумевает под собой беспрекословное выполнение всех условий, именно поэтому на данный момент НАТОвские структуры и Америка оказывают давление на Турцию из-за чрезмерной самостоятельности.