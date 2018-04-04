Шойгу: Действия НАТО обнулили диалог по безопасности в Европе

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия НАТО свели на нет диалог по безопасности в Европе. Он подчеркнул, что отношения со странами Североатлантического альянса заметно охлаждаются.

«Мы видим, как отдельные страны, младонатовцы, мы их называем, активно борются за присвоение награды «кто больше и глубже охладит отношение с Россией», — добавил министр.

Обращаясь к генеральному секретарю ОБСЕ Томасу Гремингеру, Шойгу выразил надежду, что диалог с организацией сможет повлиять на повышение безопасности в Европе. Также он поблагодарил генсека и членов ОБСЕ за участие в Московской конференции по международной безопасности.