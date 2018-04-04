Шойгу: Объединив усилия в Сирии, успеха можно было достичь раньше

На Московской конференции по международной безопасности министр обороны рассказал, как именно можно было избежать потерь в Сирии.

По мнению министра обороны и генерала армии Сергея Шойгу, объединение сил России, Ирана и правительственных войск Сирии позволило бы уничтожить ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) гораздо быстрее и с меньшими потерями.

Ранее стало известно, что военнослужащим сирийской армии удалось отразить внезапный удар боевиков «Исламского государства» в городе в Аль-Маядин, находящийся в провинции Дейр-эз-Зор.