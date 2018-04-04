Синди Кроуфорд рассказала о своих обнаженных съемках, домогательствах и модельной карьере детей

Синди Кроуфорд

52-летняя Синди Кроуфорд вновь стала героиней глянцевой обложки. Журнал Town & Country выбрал ее лицом майского номера. Американская супермодель и мама двоих детей, решивших пойти по ее стопам, вспомнила свои ошибки в модельном бизнесе и поделилась собственным взглядом на карьеру дочери Кайи Гербер и сына Пресли.

О своих обнаженных фотосессиях:Я много раз позировала обнаженной. Жалею, что поддалась на уговоры и согласилась сниматься.

Синди Кроуфорд

[b]О #MeToo:Мне очень повезло, потому что в моей жизни не было историй, как у тех людей, которые примкнули к движению #MeToo. Но я беспокоюсь за своих детей, выбравших карьеру в модной индустрии. Однако сын и дочь защищены своей известностью. Мало кто сомневается, что я вступлюсь за них, если что-то произойдет.

Я хочу, чтобы они сами управляли своей карьерой, но к этому они пока не готовы. Сейчас они в основном просят меня подсказать им, что делать… Не хочу, чтобы они жалели о совершенных поступках. Пусть у них будет возможность сказать: "Я в этом не участвую". Дети не всегда слушают родителей, но всегда следят за их действиями. Если вы вежливы с людьми, то они учатся быть вежливыми. Вы подаете им пример.