СКР отчитался о расследовании теракта в метро Петербурга

Расследование уголовного дела о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга, совершенном в апреле 2017 года, находится в завершающей стадии, рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Напомним, 3 апреля 2017 года террорист-смертник устроил взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга, в результате погибли 15 человек и сам преступник. Более 50 человек пострадали.

К настоящему времени следователи установили всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей — теракт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ, сообщили в СКР.

Представитель ведомства отмечает: «Особую сложность представлял тот факт, что заказчик, организатор и исполнители террористического акта не были знакомы между собой и поддерживали связь посредством современных средств коммуникации. Именно тщательный анализ так называемых "электронных следов", которые остаются при таких способах связи, позволил в кратчайшие сроки установить и изобличить всех участников преступной группы».

Обвиняемыми по делу о теракте проходят 11 человек, все они содержатся под стражей.