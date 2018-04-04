СКР показал видеозаписи пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет России опубликовал видеоролики с камер наблюдения в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» и попросил откликнуться свидетелей начала возгорания.

В сопроводительной подписи к видео говорится, что попавшие в объективы камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего. Очевидцам предлагается позвонить по телефонам: 8-923-630-9006, 8-3842-36-78-30.

Напомним, при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека. По возбужденному в данной связи уголовному делу проходят семь человек, все они арестованы.