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Следователи пришли с обыском к главе кемеровского МЧС


Добавлено: 04 апр 2018 в 09:09, Категория: Новости на сегодня
Следователи пришли с обыском к главе кемеровского МЧС

В настоящее время в доме главы главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова проводится обыск. Об этом рассказал «Интерфаксу» информированный источник.

Собеседник агентства утверждает, что следственные действия проводятся, в том числе, в рамках уголовного дела, возбужденного после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Также источник рассказал о восьми объектах жилой недвижимости, которые достались главе МЧС Кемерово по наследству от отца.

3 марта стало известно, что в областном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям состоялась выемка документов, коснувшаяся проверок, проведенных в торговом центре «Зимняя вишня» и госконтрактов, на основании которых функционировал этот ТЦ.

Напомним, уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено после гибели при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 64 человек.


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Добавлено: 04 апр 2018 в 09:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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