СМИ рассекретили новую девушку Тоби Магуайра

Тоби Магуайр / Татьяна Дитеман

С тех пор как Тоби Магуайр расстался с Дженнифер Мейер, его холостяцкую жизнь не раз обсуждали в СМИ. Актер проводил время с друзьями, но в последнее время его все чаще стали видеть в обществе загадочной брюнетки. В марте их заметили вместе в Западном Голливуде, а на прошлой неделе Магуайр дважды появился в ее компании — в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Журналистам удалось разузнать имя новой спутницы Тоби.

Девушку зовут Татьяна Дитеман, и она сотрудничает с одним из модельных агентств, а в свободное от работы время занимается музыкой. Вчера ее видели вместе с Магуайром возле спортзала в Лос-Анджелесе.

Татьяна Дитеман

Тоби Магуайр

Однако Тоби не забывает и о своих детях — вместе с ними и их мамой Дженнифер он на днях провел время в Нью-Йорке. По информации прессы, супруги все еще официально женаты, потому что до сих пор не оформили развод. В одном из последних интервью Мейер называла актера "самым прекрасным бывшим мужем" и своим лучшим другом.

Фото из Instagram