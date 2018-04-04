СМИ узнали о планах Apple отказаться от процессоров Intel

Компания Apple может отказаться от процессоров Intel в компьютерах Mac и перейти на использование чипов собственного производства. Как сообщили Bloomberg знакомые с планами компании источники, это может произойти к 2020 году.

Инициатива под кодовым названием Kalamata разрабатывается в рамках масштабной стратегии Apple, предусматривающей легкое взаимодействие всех устройств компании друг с другом, пояснили источники.

Собеседник Bloomberg утверждает, что приобретение чипов Intel приносит производителю около 5% годового дохода и отказ от их покупки Apple станет «ударом» для компании.

В Intel от комментариев отказались, заявив, что «не комментируют слухи о своих клиентах».