Собянин рассказал студентам РГСУ о развитии Москвы

Столичный мэр Сергей Собянин прочитал студентам РГСУ лекцию о развитии города. Об этом сообщает агентство «Москва».

Собянин отметил, что столица для России является локомотивом развития экономики, науки и культуры. По его словам, 12 миллионов человек обеспечивают 22 процента ВВП страны. Он отметил, что населения всего восемь процентов, при этом экономика - 22%. Также Собянин заявил, что производительность труда в столице выше в три раза, чем по стране.

Также Собянин отметил, что в целях ликвидации транспортных проблем в Москве ведется активное строительство дорог, а также открываются новые станции. Градоначальник заявил, что по объему строительства дорог Москва обогнала Пекин.