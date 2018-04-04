Сотовые операторы начали проверку «серых» SIM-карт

В рамках подготовки к вступлению в силу требований, запрещающих оказывать услуги абонентам с неподтвержденной личностью, российские сотовые операторы начали проверять «серые» SIM-карты. Об этом сообщает РБК.

В «Вымпелкоме» (брэнд «Билайн») изданию сообщили о начале проверки клиентской базы.

«По тем договорам, в отношении которых у нас есть подозрения, что данные могут быть ошибочными, мы начинаем обзванивать абонентов с предложением прийти в офис и внести корректные паспортные данные», — сообщила пресс-секретарь «Вымпелкома» Анна Айбашева.

Пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов подтвердил РБК, что компания начала принимать меры по соответствию новым правилам.

«Это потребует доработки уже существующего биллинга, что будет связано с определенными затратами, однако не повлечет создание новой базы данных», —заявил Меркутов.

Представитель «Мегафона» Юлия Дорохина рассказала, что компания «жестко штрафует» контрагентов в случае раздачи комплектов с рук без заключения договора. Причем, обслуживание таких карт приостанавливается.

Один из собеседников РБК рассказал, что подавляющее большинство пользователей сим-карт оформляли их по паспорту и пользуются ими уже несколько лет.

«Остальные 20% — это как раз серые абоненты, которые покупают по несколько сим-карт в месяц, используют их для одного-двух звонков. Именно такие абоненты могут вести незаконную деятельность и подпадают под действие этого закона», — сказал собеседник РБК.