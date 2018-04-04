Спевшего «Мурку» священника отправили из Москвы в Тирасполь

Архимандрит Венедикт Цирков, исполнивший «Мурку» в трапезной храма, по распоряжению патриарха Кирилла должен сегодня же покинуть Москву и направиться в Тираспольскую епархию в Приднестровье, где он служит клириком.

«По благословению патриарха ему приказано сегодня же покинуть епархию города Москвы и отправиться в Тирасполь под наблюдение своего правящего архиерея. Дальнейшие решения по нему может принимать уже тот епископ, в ведении которого он находится», — заявил радиостанции «Говорит Москва» глава пресс-службы патриарха Александр Волков.

Накануне в интернете появилось видео, на котором священник исполняет «Мурку». Протодиакон Андрей Кураев заявил, что это архимандрит Венедикт, личный секретарь архиепископа Тираспольского Саввы. По словам Кураева, Венедикт уже давно жил в Москве и служил в Храме иконы Божьей матери «Троеручица» в районе Орехово-Борисово.