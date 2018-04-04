США в качестве военной помощи выделят странам Балтии 170 млн долларов

США намерены выделить Латвии, Литве и Эстонии около 170 миллионов долларов военной помощи.

В заявлении Белого дома по итогам встречи президента США Дональда Трампа с лидерами стран Балтии сказано: «США планируют предоставить около 100 млн долларов на закупку крупнокалиберных боеприпасов и более 70 млн долларов на подготовку и на снаряжение для стран Балтии для повышения уровня национальных вооруженных сил Эстонии, Латвии и Литвы».

Также, США намерены продолжать совершенствовать оборону и укреплять систему безопасности в балтийском регионе при помощи двух специальных программ — «Внешнее военное финансирование» (FMF) и «Международное военное образование и подготовка» (IMET).

Кроме того, 3 миллиона долларов обещают выделить на борьбу с дезинформацией. В заявлении уточняется: «США обязуются выделить 3 млн долларов на укрепление общественной и институциональной устойчивости к дезинформации путем укрепления независимых СМИ, государственных телевещателей и грамотности СМИ в регионе».

Помимо этого отмечается, что более 5 тысяч военнослужащих США присоединятся к многонациональным силам в этом году в рамках военных учений в Балтийском регионе — Saber Strike.