Стало известно имя стрелявшей в американской штаб-квартире YouTube

Жительницу Калифорнии, открывшую стрельбу в штаб-квартире компании YouTube в американском городе Сан-Бруно, звали Насим Агдам. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

39-летняя женщина проживала в городе Риверсайд, и, по предварительным данным, никакого отношения к компании не имела.

Ранее сообщалось, что неизвестная женщина, вооруженная пистолетом, ворвалась на территорию штаб-квартиры YouTube и начала стрелять. Она ранила несколько человек. Одним из них, возможно, является ее бойфренд, пишет Reuters. После этого женщина покончила с собой.

Телеканал KRON 4 со ссылкой на полицию Сан-Бруно сообщил о четырех пострадавших.

Представители властей рассказали телеканалу CBS, что полицейские пока не располагают подробностями происшедшего, так как вокруг здания YouTube «царила паника».