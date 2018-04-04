Стало известно, когда появится бесплатный интернет Илона Маска

Федеральная комиссия США по связи одобрила проект SpaceX по доступу к интернету из любой точки планеты.Илон Маск все же выведет на орбиту тысячи спутников и раздаст wi-fi всей планете через бесплатный доступ к широкополосному интернету.Не менее половины спутников должны быть запущены на высоту свыше 1 тыс. км не позднее марта 2024 года.Всего SpaceX планирует запустить 12 000 аппаратов. Часть небесных станций будут расположены ниже и работать на другой частоте.Первые спутники начнут выводить на орбиту уже в следующем году. На первой стадии планируется запуск 800 спутников для создания полного покрытия территории США и близлежащих регионов.