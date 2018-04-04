Столтенберг: НАТО стремится к улучшению отношений с РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в среду в Университете Оттавы, заявил, что Североатлантический альянс продолжает стремиться к улучшению отношений с Россией.

Слова Столтенберга приводит телеканал CBC News. В частности, генсек НАТО заявил, что альянс не стремится изолировать Россию.

«Мы продолжаем стремиться к улучшению отношений с Россией», - напомнил Столтенберг собравшимся и добавил: - «Это наш сосед».

Также политик отметил, что улучшение отношений РФ и НАТО было бы выгодно всем сторонам. При этом он подчеркнул, что альянс будет продолжать свою деятельность, направленную на контроль за вооружениями и предотвращение возобновления холодной войны. Кроме того, по словам Столтенберга, НАТО продолжит работать над политическим диалогом с РФ.