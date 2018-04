Стрельбу в калифорнийском офисе YouTube открыла женщина в платке

Стрельбу в штаб-квартире YouTube в Калифорнии открыла белая женщина в темной одежде и с платком на голове, сообщает в среду ABC News.

Один из сотрудников компании Тодд Шерман на своей странице в сети микроблогов Twitter сообщил, что видел в офисе «пятна крови». По его словам, открывшая огонь совершила самоубийство. Телеканал MSNBC также подтверждает смерть женщины.

В социальных сетях сообщается о более 30 пострадавших в результате инцидента, однако официально эта информация не подтверждаются. По данным Los Angeles Times, ранены два человека. Тем временем телеканал ABC News сообщает, что в больницу Стэнфордского университета были госпитализированы пятеро.

Всего в штаб-квартире YouTube работают около 1700 человек. Все сотрудники были эвакуированы — в интернете появилось видео, на котором видно, как люди выходят вереницей из здания с поднятыми руками.

В настоящее время здание, где располагается штаб-квартира компании, окружено полицейскими.

Snap Maps footage coming out of the YouTube HQ shooting. Crazy. Stay safe, tech. pic.twitter.com/v8F7ycotxw

