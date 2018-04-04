Судьба человека с Борисом Корчевниковым - Дмитрий Певцов (04.04.2018)

Добавлено: 04 апр 2018 в 15:49 ,

Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Дмитрий Певцов последний выпуск 4 апреля. После выхода на экраны картины По прозвищу зверь он стал кумиром целого поколения. Это был один из первых боевиков советского времени и подарил Певцову образ супермачо девяностых. Его популярность зашкаливала, а он выбрал ту, которая не знала о нем практически ничего. Это была актриса Ольга Дроздова. Откровенное портретное интервью о жизни главного героя, об интересных и малоизвестных фактах его биографии, о чувствах и эмоциях, которые переживал человек на главных поворотах своей судьбы.





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