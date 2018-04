The Jesus and Mary Chain впервые выступят в России.

Живые легенды альтернативного рока, шотландцы The Jesus and Mary Chain являются фактическими изобретателями шугейза: их датирующийся 1985 годом выдающийся дебют «Psychocandy» - возможно, самая влиятельная пластинка в истории жанра.

Вклад группы в развитие нойз-рока также весьма значителен: фронтмен Pixies Блэк Фрэнсис не устает признаваться в любви к The Jesus and Mary Chain, а лидер Nine Inch Nails Трент Резнор так и вовсе считает, что его группа обязана своему появлению мрачным и громким шотландцам.

«После каждого тура мы хотели друг друга убить, - сказал как-то Джим Рейд, имея в виду себя и своего брата Уильяма. - А после финального тура мы попробовали это сделать».

Братья-основатели The Jesus and Mary Chain остаются единственными бессменными участниками группы (в которой успел поиграть будущий фронтмен Primal Scream Бобби Гиллеспи) и, несмотря на бурное прошлое, после ее воссоединения в целом ладят.

Как бы то ни было, в 2003 году о крутизне «Psychocandy» и его главной песни «Just Like Honey» напомнил оскароносный шедевр Софии Копполы «Трудности перевода», а в 2007-м его звезда Скарлетт Йоханссон спела эту песню с JAMC на сцене фестиваля Coachella, отметив с шотландцами тем самым реюнион распавшейся в конце 90-х группы.

Посвятив последнюю декаду триумфальным гастролям и нарядным переизданиям, в 2017 году The Jesus and Mary Chain разошлись до того, что выпустили первый за 19 лет альбом «Damage and Joy», оказавшийся одним из лучших в их дискографии и ставший поводом для очередного турне, по ходу которого JAMC охотно, шумно и весело напоминают о своих панк-корнях и впервые (в год своего 35-летия!) выступят в России.

