Тихий ужас в Прибалтике: Россия перешла к заключительному контрудару по «главному доходу»

Новости политики и экономики сегодня – 4 апреля. Крайне неприятный сюрприз ожидает государства прибалтийского региона в ближайшее время – Россия готовится нанести заключительный удар по транзиту грузов. В частности, в России в срочном порядке предпринимаются меры для того, что окончательно лишить Латвию, Литву и Эстонию российского транзитного грузопотока.

Как известно, контрмеры России на санкции и политику Прибалтики сильно ударили по объемам транзита грузов из РФ в прибалтийских портах. Наибольший экономический урон был нанесен в связи с сокращением нефтеналивных грузов. Эксперты отмечают, что пока в Прибалтике наблюдаются относительно высокие показатели перевалки угля, но последние меры правительства РФ, реализация которых в настоящий момент наблюдается на Северном морском пути (СМП), грозят окончательно добить порты Прибалтики, лишив их возможности к существованию.

Так, по данным издания «Невские новости», мурманский порт «Лавна» в руководстве РФ намерены превратить в морские ворота СМП, через которые будет стремительно наращиваться грузооборот угля. Примечательным является тот факт, что Севморпуть представляет собой уникальную морскую трассу, которая предоставляет возможности России доставки грузов, как в Европу, так и в Азию.

Как отмечают эксперты издания «НьюИнформ», российский уголь к 2020 году покинет прибалтийские порты. Между тем, уже сейчас объемы перевалки грузов впечатляют. По словам главы ООО «Морской торговый порт «Лавна» Сергея Криволапова, «первая партия составит 9 млн тонн угля», а затем перевалка этой категории грузов будет увеличена в 2 раза.