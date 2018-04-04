Трамп рассказал, когда примет решение о выводе войск США из Сирии

Решение о возвращении американских военных из Сирии будет принято после консультаций с другими странами региона и союзниками, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.

«Мы примем решение очень скоро в координации с другими (странами) в регионе», — сказал Трамп.

«Как вы знаете, у нас огромный военный успех (в кампании) против ИГИЛ*, и в ближайшем будущем мы примем решение о том, что мы будем делать, мы будем консультироваться со своими людьми и своими союзниками», — отметил он.

Ранее на прошлой неделе Трамп заявил, что скоро американские военные покинут Сирию, но его администрация так и не подтвердила такие планы.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.