Трейдеры попросили правительство вмешаться в рост цен на бензин

Совет по товарным рынкам — организация, объединяющая независимых трейдеров нефтепродуктов, — предупредила правительство о «неконтролируемом» росте цен на бензин и дизельное топливо. Об этом говорится в письме, которое совет направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, говорится на сайте организации.

Речь идет о ценообразовании в крупно- и мелкооптовом сегменте.

Причинами роста цен названы «резкое падение объемов реализации товара» на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже крупнейшими нефтяными компаниями.

К дефициту привел налоговый маневр, рост акцизов и цен на нефть, отмечает совет (эти причины приводит «Коммерсантъ», цитируя письмо; в сообщении на сайте совета они не указаны).

Совет по товарным рынкам предупредил, что рост цен на бензин может привести к закрытию мелких АЗС.