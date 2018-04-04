Трейдеры попросили правительство вмешаться в рост цен на бензин

Показать меню
Актуально
СМИ: Турция выдала лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую» - 22:49 СМИ: Турция выдала лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую» "Держать удар": СКА вышел вперед в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА - 22:58 Джастин Тимберлейк и Джессика Бил вспомнили рождение сына Сайласа: осложнения и - 23:14 Джастин Тимберлейк и Джессика Бил вспомнили рождение сына Сайласа: осложнения и незапланированную операцию Нардеп Бакулин объявлен в розыск - 23:30 Нардеп Бакулин объявлен в розыск «Краснодар» расстался с главным тренером Шалимовым - 23:35 «Краснодар» расстался с главным тренером Шалимовым Китайская станция «Тяньгун» сгорела в атмосфере - 23:35 Китайская станция «Тяньгун» сгорела в атмосфере В Сиэтле закрыто генконсульство России - 23:35 В Сиэтле закрыто генконсульство России СМИ cообщили об успешных испытаниях в Казахстане новой ракеты - 23:36 СМИ cообщили об успешных испытаниях в Казахстане новой ракеты Госдума обновила официальный сайт - 23:37 Госдума обновила официальный сайт Первый беспилотник «Почты России» врезался в дом вскоре после старта - 23:37 Первый беспилотник «Почты России» врезался в дом вскоре после старта Минюст назвал самых крупных должников по зарплате в Украине - 00:07 Минюст назвал самых крупных должников по зарплате в Украине Во Франции на аукционе будет продана картина Ван Гога - 00:13 Во Франции на аукционе будет продана картина Ван Гога МИД Австралии подтвердил выезд из страны дипломатов РФ - 00:13 МИД Австралии подтвердил выезд из страны дипломатов РФ Посещаемость московских ТЦ упала после пожара в Кемерово - 00:14 Посещаемость московских ТЦ упала после пожара в Кемерово Трое арестованных из-за пожара в «Зимней вишне» подали апелляции - 00:14 Трое арестованных из-за пожара в «Зимней вишне» подали апелляции В ЕР разработали норму о блокировке сайтов с клеветой - 00:14 В ЕР разработали норму о блокировке сайтов с клеветой Умер основатель Театра.doc Михаил Угаров - 00:14 Умер основатель Театра.doc Михаил Угаров
» » Трейдеры попросили правительство вмешаться в рост цен на бензин

Трейдеры попросили правительство вмешаться в рост цен на бензин


Добавлено: 04 апр 2018 в 22:38, Категория: Новости на сегодня
Трейдеры попросили правительство вмешаться в рост цен на бензин

Совет по товарным рынкам — организация, объединяющая независимых трейдеров нефтепродуктов, — предупредила правительство о «неконтролируемом» росте цен на бензин и дизельное топливо. Об этом говорится в письме, которое совет направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, говорится на сайте организации.

Речь идет о ценообразовании в крупно- и мелкооптовом сегменте.

Причинами роста цен названы «резкое падение объемов реализации товара» на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже крупнейшими нефтяными компаниями.

К дефициту привел налоговый маневр, рост акцизов и цен на нефть, отмечает совет (эти причины приводит «Коммерсантъ», цитируя письмо; в сообщении на сайте совета они не указаны).

Совет по товарным рынкам предупредил, что рост цен на бензин может привести к закрытию мелких АЗС.


Материалы по теме:

Трейдеры предупредили о скачке цен на бензин и закрытии мелких АЗС
Тулеев попросил Медведева ограничить рост цен на бензин
Цены на бензин в России достигли абсолютного максимума
Рост цен на бензин запланирован нефтяными компаниями с 1го января
Добавлено: 04 апр 2018 в 22:38, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Песков: Мэй и Джонсону придется извиняться перед РФ за «дело Скрипаля»

Песков: Мэй и Джонсону придется извиняться перед РФ за «дело Скрипаля»

«Мой период в Италии завершен» — Массимилиано Аллегри

«Мой период в Италии завершен» — Массимилиано Аллегри

Чемпион по инвестициям. Состояние Майкла Джордана достигло отметки $1,65 млрд

Чемпион по инвестициям. Состояние Майкла Джордана достигло отметки $1,65 млрд

Реклама снеков с Меган Маркл в главной роли обрела вторую жизнь в сети

Реклама снеков с Меган Маркл в главной роли обрела вторую жизнь в сети

Новости России
еще новости
Эдиту Пьеху госпитализировали в Петербурге

Эдиту Пьеху госпитализировали в Петербурге

Шойгу: Действия НАТО обнулили диалог по безопасности в Европе

Шойгу: Действия НАТО обнулили диалог по безопасности в Европе

Вспышки заболеваемости гриппом зафиксированы в 29 регионах РФ

Вспышки заболеваемости гриппом зафиксированы в 29 регионах РФ

Собянин рассказал студентам РГСУ о развитии Москвы

Собянин рассказал студентам РГСУ о развитии Москвы

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Синди Кроуфорд рассказала о своих обнаженных съемках, домогательствах и модельной карьере детей

Синди Кроуфорд рассказала о своих обнаженных съемках, домогательствах и модельной карьере детей

В сети обсуждают конфликт королевы Летиции со свекровью: видео перепалки

В сети обсуждают конфликт королевы Летиции со свекровью: видео перепалки

Где пройдет медовый месяц принца Гарри и Меган Маркл: фото отеля в Намибии

Где пройдет медовый месяц принца Гарри и Меган Маркл: фото отеля в Намибии

Кутежи, измены, коррупция: главные футбольные скандалы

Кутежи, измены, коррупция: главные футбольные скандалы

Новости политики
еще новости
Связь Тимошенко и Каддафи: НАБУ все проверит

Связь Тимошенко и Каддафи: НАБУ все проверит

Путин избавил Лондон от извинений из-за дела Скрипаля

Путин избавил Лондон от извинений из-за дела Скрипаля

Неловкий момент: Эрдоган подвинул Путина на фотосессии в Анкаре

Неловкий момент: Эрдоган подвинул Путина на фотосессии в Анкаре

Арсен Аваков выступает против объединения двух крупнейших партий в Верховной Раде

Арсен Аваков выступает против объединения двух крупнейших партий в Верховной Раде

Новости экономики
еще новости
Кампания TokenGo - это проект который собирается вывести на новый уровень криптографическое сообщество.

Кампания TokenGo - это проект который собирается вывести на новый уровень криптографическое сообщество.

Норвегия выделит Украине 3,6 млн евро

Норвегия выделит Украине 3,6 млн евро

Тихий ужас в Прибалтике: Россия перешла к заключительному контрудару по «главному доходу»

Тихий ужас в Прибалтике: Россия перешла к заключительному контрудару по «главному доходу»

Война дагестанских кланов за махачкалинский порт

Война дагестанских кланов за махачкалинский порт

Новости общества
еще новости
Российско-пакистанские отношения вышли на качественно новый уровень

Российско-пакистанские отношения вышли на качественно новый уровень

Экипаж МРК «Орехово-Зуево» приступил к подготовке в объединенном Учебном центра ВМФ России в Санкт-Петербурге

Экипаж МРК «Орехово-Зуево» приступил к подготовке в объединенном Учебном центра ВМФ России в Санкт-Петербурге

Житель Самары добился, чтобы его призвали в армию

Житель Самары добился, чтобы его призвали в армию

Британия удалила твит по делу Скрипаля, где

Британия удалила твит по делу Скрипаля, где "виновата" Россия

Происшествия
еще новости
В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Новости Украины
еще новости
В зоне АТО ликвидировали боевика из Макеевки: появились фото

В зоне АТО ликвидировали боевика из Макеевки: появились фото

Известно какое решение принял Комитет Рады относительно е-декларирования

Известно какое решение принял Комитет Рады относительно е-декларирования

Президенты РФ, Турции и Ирана хотят «принести мир в Сирию»

Президенты РФ, Турции и Ирана хотят «принести мир в Сирию»

Порошенко учредил 4 июля — День полиции Украины

Порошенко учредил 4 июля — День полиции Украины

Мировые новости
еще новости
В Москве вспыхнул пожар в торговом центре, в горящем здании могут оставаться люди

В Москве вспыхнул пожар в торговом центре, в горящем здании могут оставаться люди

Китай готов к торговой войне с США

Китай готов к торговой войне с США

Голодание может смягчить последствия химиотерапии, - ученые

Голодание может смягчить последствия химиотерапии, - ученые

Трамп заговорил о хороших отношениях с Путиным

Трамп заговорил о хороших отношениях с Путиным




Лента новостей
Связь Тимошенко и Каддафи: НАБУ все проверит - 21:10 Связь Тимошенко и Каддафи: НАБУ все проверитМЧС объяснило гибель сотрудника ТЦ «Персей для детей» - 21:04 МЧС объяснило гибель сотрудника ТЦ «Персей для детей»Бывший вице-президент «ВКонтакте» нашел работу в Telegram - 21:03 Бывший вице-президент «ВКонтакте» нашел работу в TelegramУкраинские пограничники пообещали задерживать выходящие из Крыма суда - 21:03 Украинские пограничники пообещали задерживать выходящие из Крыма судаПравительство Франции представило проект сокращения парламента на треть - 21:03 Правительство Франции представило проект сокращения парламента на третьМедведев выступил за распространение реновации на регионы - 21:03 Медведев выступил за распространение реновации на регионыРодственница Юлии Скрипаль собралась забрать ее в Россию - 21:02 Родственница Юлии Скрипаль собралась забрать ее в РоссиюУкраина закрыла в 2017 году 100 дел в ЕСПЧ - 20:59 Украина закрыла в 2017 году 100 дел в ЕСПЧЛоханов и Никитина завоевали золото юниорского ЧМ по фехтованию на саблях - 20:45 Лоханов и Никитина завоевали золото юниорского ЧМ по фехтованию на сабляхИзвестно какое решение принял Комитет Рады относительно е-декларирования - 20:38 Известно какое решение принял Комитет Рады относительно е-декларированияБоец ВСУ попал в больницу в тяжелом состоянии после избиения командиром - 20:17 Боец ВСУ попал в больницу в тяжелом состоянии после избиения командиромМИД Великобритании признал удаление твита с обвинениями в адрес РФ - 20:07 МИД Великобритании признал удаление твита с обвинениями в адрес РФМИД России заменит высланных дипломатов новыми - 20:04 МИД России заменит высланных дипломатов новымиBurger King и «Му-Му» cнизят цены в московских аэропортах - 20:03 Burger King и «Му-Му» cнизят цены в московских аэропортах
Последние новости
Кампания TokenGo - это проект который собирается вывести на новый уровень криптографическое - 22:41 Кампания TokenGo - это проект который собирается вывести на новый уровень криптографическое сообщество. Бывшего топ-менеджера Российской федерации баскетбола экстрадируют из Черногории - 22:39 Бывшего топ-менеджера Российской федерации баскетбола экстрадируют из Черногории Сотовые операторы начали проверку «серых» SIM-карт - 22:39 Сотовые операторы начали проверку «серых» SIM-карт Владелец «Персея» сообщил о пожаре на фабрике в том же здании - 22:38 Владелец «Персея» сообщил о пожаре на фабрике в том же здании Трейдеры попросили правительство вмешаться в рост цен на бензин - 22:38 Трейдеры попросили правительство вмешаться в рост цен на бензин Источник сообщил о пропаже капитана задержанного Украиной судна «Норд» - 22:37 Источник сообщил о пропаже капитана задержанного Украиной судна «Норд» ФК «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России - 22:37 ФК «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России В зоне АТО ликвидировали боевика из Макеевки: появились фото - 22:35 В зоне АТО ликвидировали боевика из Макеевки: появились фото В правительстве Украины рассказали о 300-летней войне с Россией (ВИДЕО) - 22:21 В правительстве Украины рассказали о 300-летней войне с Россией (ВИДЕО) Российско-пакистанские отношения вышли на качественно новый уровень - 21:58 Российско-пакистанские отношения вышли на качественно новый уровень Эдиту Пьеху госпитализировали в Петербурге - 21:44 Эдиту Пьеху госпитализировали в Петербурге «Десятки автоматчиков ворвутся в Раду, выведут депутатов и расстреляют на площади», — Аваков - 21:44 «Десятки автоматчиков ворвутся в Раду, выведут депутатов и расстреляют на площади», — Аваков рассказал о подготовке переворота Умные покупки – это когда дешево - 21:23 Умные покупки – это когда дешево
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"