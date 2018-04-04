Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил депутатский мандат регионального совета народных депутатов, сообщает ТАСС.

Секретарь избирательной комиссии Кемеровской области Михаил Пименов уточнил, что соответствующее решение было принято на совещании в избиркоме: «Это произошло в установленном законом порядке. Аман Гумирович в 2013 году возглавлял зарегистрированный список от партии "Единая Россия". В этом списке он находился до сего дня».

Экс-глава Кузбасса получил мандат, освободившийся после сложения полномочий парламентария Ван Вай-Чена. Пименов подчеркнул, что помимо Тулеева «иных кандидатур для замещения не было».

Напомним, Тулеев подал в отставку с поста губернатора Кемеровской области в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в областном центре, жертвами которого стали 64 человека, преимущественно несовершеннолетние.