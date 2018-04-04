Убрать маршрутки с ростовских улиц намерены власти региона

В скором времени с дорог Ростова-на-Дону и области могут исчезнуть все маршрутки. Губернатор Ростовской области Василий Голубев считает, что качество обслуживания горожан в автобусах малой вместимости не соответствует требованиям, а зачастую является просто безобразным.

Транспортную проблему, возникшую после снятия с маршрутов микроавтобусов, власти намерены решать приобретением новых автобусов большей вместимости. Кроме этого, ужесточатся правила к транспортным компаниям, некачественно обслуживающим пассажиров.

Министерство транспорта области и администрация Ростова со 2 апреля проводят корректировку программы транспортного обслуживания. Основной целью этой работы является синхронизация всех видов общественного транспорта — от электричек до трамваев и автобусов.