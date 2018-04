Участники группы Linkin Park продают свои инструменты ради благотворительности

Linkin Park планируют продать более 200 музыкальных инструментов личного пользования, включая гитары, клавишные, мегафоны, сэмплеры. Средства от продажи направят в крупнейшую благотворительную организацию Music for Relief, основанную участниками группы.Поклонники смогут приобрести знаменитый синтезатор Moog Etherwave Plus Theremin, который Майк Шинода использовал во время концертов в 2010 году, включая выступление на церемонии MTV Video Music Awards. Среди других примечательных вещей есть педаль Electro-Harmonix EHX V256 Vocoder и клавиатура Yamaha KX5, использованная в клипе What I’ve Done.Все инструменты и музыкальное оборудование, представленные на аукционе, когда-либо были использованы на живых выступлениях группы. Собранные средства в рамках кампании пойдут на помощью жертвам стихийных бедствий.