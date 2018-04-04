Удачный проект - Интерьер с нуля (01.04.2018)

Добавлено: 04 апр 2018 в 15:50 ,

Удачный проект. Интерьер с нуля последний выпуск 1 апреля. Создаем приятную гостиную с тропическим настроением, украшаем комнату настенным панно с золотой паталью. Готовим необычное блюдо из перловой каши – вкуный и сытный салат на завтрак удивит всю семью. Не выбрасываем старый зонт, а выращиваем в нем фасоль. И узнаем, как накопленные вещи превратить в мягкий коврик для ног. Зрители увидят реализации лучших бюджетных идей ремонта комнат и кухонь. Как сделать дом или квартиру энергоэффективными, а не работать только на оплату отопления? Своими секретами поделятся ведущие дизайнеры.





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