Украина за четыре года расторгла 44 договора с Россией

Украина расторгла или приостановила к апрелю 2018 года действие 44 двусторонних соглашений с Россией. Об этом в среду проинформировала замглавы украинского МИД Елена Зеркаль на заседании комитета Верховной рады по иностранным делам, сообщают местные информагентства.

До 2014 года между Украиной и РФ был заключён 451 международный договор. По состоянию на апрель 2018 года были выполнены все необходимые внутригосударственные процедуры и принято решение о приостановлении или остановке действия одного межгосударственного договора, 25 межправительственных договоров (20 по инициативе Украины, 5 — России), 18 межведомственных договоров, сказала Зеркаль. Остальные соглашения на данный момент остаются в силе. Читайте по теме

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«Согласно законодательству, силами только МИД принять решение о необходимости расторжения того или иного соглашения нет возможности», — пояснил представитель МИД, отвечая на вопрос председателя комитета Анны Гопко.

Озвучивая перед депутатами позицию МИД относительно большого договора о дружбе, партнёрстве и сотрудничестве с РФ, замминистра заявила о нецелесообразности продолжения этого договора.

«Мы не выступаем за разрыв такого договора, мы выступаем за то, чтобы не продолжать действие договора на следующие 10 лет, поскольку изменились обстоятельства отношений Украины и РФ. Эти обстоятельства требуют новых подходов к договорной базе», — подчеркнула Зеркаль.

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